Empresas del penal La Pila, sin contratos

Empresas del penal de La Pila no tienen contrato ni atienden la normatividad laboral.

Al respecto, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí respondió en este junio la solicitud de información 0613419 que cuestionaba cuáles son las fábricas que operan dentro de los centros penitenciarios del Estado, y los convenios mediante los cuales se les permite operar, a lo que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social informó que se tras realizar una búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de la Dirección Administrativa, y de los Centros de Prevención de la Entidad, "no se encontró antecedente sobre algún documento con la denominación de contrato o convenio que se haya realizado con las empresas siguientes: Envases del Potosí S.A. de C.V, Ixtlera Santa Catarina S.A. de C.V, Surtipractic S.A. de C.V. y Tortillería González".

Sobre esta premisa, el informe abundó en que durante la búsqueda sólo se localizó un convenio con la empresa Traktolamp S.A. de C.V., que data del 4 de junio del 2007.

Debido a esto, las empresas habrían operado durante casi cuatro años en la irregularidad, al no existir documento que codifique su funcionamiento dentro del Centro de Reinserción Social La Pila. Esto sin mencionar los beneficios fiscales y económicos que obtienen al utilizar la estructura carcelaria para beneficio particular al no incurrir en pagos de renta, luz, agua o impuestos.

Finalmente, se detectó que en el informe tampoco constan las condiciones laborales que imponen a los presos que laboran para ellas; ni los registros o requisitos del personal autorizado por estas empresas para ingresar al penal.