En 15 días se firmarán convenios con La Vista: Interapas

En menos de 15 días se firmarán los convenios respectivos con La Vista, aseguró el director de Interapas, Fermín Purata Espinoza, quien rechazó que el área a su cargo haya perdonado las omisiones.

Señaló que el proceso de regularización de dicho fraccionamiento lleva un avance de un 95%, "Nosotros en cinco meses ya estamos a un 95%, en menos de 15 días deben de firmarse los convenios respectivos", manifestó.

Explicó que de acuerdo al número de tomas que requieran, que hasta el momento se habla de mil 580, además de la infraestructura que ya tienen se realizará un análisis para determinar cuál es el monto que se debe pagar al organismo y los plazos en los que esto tendría que realizarse.

"No puede nadie decir 'nos deben tanto y no nos han pagado desde hace 12 o 13 años', no, así no es, por que no está construido el total de las casas, al final de cuentas se verá cuántas casas tienen construidas, desde cuándo están construidas y en operación, se hacen cálculos presuntivos, se aplica la normatividad y sale el saldo, ese se convenia y entonces empezamos, pero la regulación está a un 95%", manifestó.