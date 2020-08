En cuestión de minutos, un paciente estable puede sufrir complicaciones y morir: Salud

En cuestión de minutos, un paciente con coronavirus que permanecía estable puede pasar a un estado crítico y fallecer, advirtió Juan Jesús Martínez López, director de Atención Médica de la Secretaría de Salud.

Dijo que no se puede asegurar que algún paciente con coronavirus no va a sufrir complicaciones, por lo que no necesariamente todos los fallecidos han perdido la vida en las áreas de terapia intensiva.

Alertó sobre el riesgo de dejar pasar tiempo si se presenta insuficiencia respiratoria, pues explicó que el coronavirus provoca un deterioro alveolar progresivo y el cuerpo puede desarrollar cierta tolerancia para compensar la dificultad para respirar.

Sin embargo, la falta de oxigenación causa daños en órganos vitales como el cerebro, los pulmones o el corazón, por lo que un paciente que no preste atención a ese síntoma puede sufrir complicaciones en muy poco tiempo.

Dijo que un paciente estable puede pasar en 10 minutos a estado crítico por complicaciones respiratorias y fallecer poco después.