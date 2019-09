En donación de órganos, SL entre los líderes del país

"Cuando una persona ve que su familiar no ha sido manejado adecuadamente, que no se ha hecho todo lo posible por sacarlo adelante, pues no donan los órganos de su familiar", dijo Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA).

Expuso que la administración carrerista inició con un solo nosocomio apto para trasplantar en la SSA, es decir, el Hospital Central "Ignacio Morones Prieto", así como el Hospital de Especialidades No, 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin embargo, en la actualidad, además del Hospital Central, la Secretaría cuenta con los nosocomios de Soledad de Graciano Sánchez y de Ciudad Valles, donde puede llevarse a cabo la procuración de tejidos.

Destacó que en la Huasteca se han realizado donaciones multiorgánicas, cuyos procedimientos favorecieron a cientos de personas, que requerían de un órgano para sobrevivir.

"Trasplantes, que es uno de los temas que se le ha puesto mucha atención en razón de las enfermedades crónicas, que es una de las principales líneas de trabajo que se plantean en el Plan Estatal de Desarrollo", comentó.

Indicó que, derivado de las acciones de difusión y concientización sobre la cultura de donación, San Luis Potosí se ubica entre los tres primeros estados del país con mayor número de donaciones.