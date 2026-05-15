logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar

La entrega de calificaciones será el último día de junio, marcando el fin del periodo académico oficial

Por Rubén Pacheco

Mayo 15, 2026 12:08 p.m.
A
En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar

Al inicio del julio próximo, se definirá si se recorta entre ocho a 10 días la conclusión formal del ciclo escolar 2025-2026 en San Luis Potosí, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Derivado de la reciente reunión nacional de secretarios de Educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP), acordó que la salida del clases será el próximo 15 de julio.

Precisó que el último día de junio, el personal docente entregará las calificaciones de los escolares a la plataforma nacional, por lo tanto, en dicha fecha concluye el período académico.

Explicó que, si bien la modificación aplicaría en escuelas de las zonas huasteca y altiplano, según el nivel de las altas temperaturas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona definirá si es factible para todo el estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Si se requiere así será o si el clima nos favorece, pues ya estaremos atendiendo a los alumnos que tienen un retraso, que, para eso sirven estos 15 días (de la primera quincena de julio)", enfatizó.

Expuso que el objetivo es cumplir con los 185 días de clases, cuyo cumplimiento puede variar por cuestiones climáticas de lluvias torrenciales, algún puente por días de asueto o altas temperaturas.

LEA TAMBIÉN

Ciclo escolar termina el 15 de julio: SEGE

Se respetará el calendario escolar, aunque no descartan termine antes en algunos estados

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar
En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar

En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar

SLP

Rubén Pacheco

La entrega de calificaciones será el último día de junio, marcando el fin del periodo académico oficial

Terreno en Puerta de Piedra permanece sujeto a un juicio: EGC
Terreno en Puerta de Piedra permanece sujeto a un juicio: EGC

Terreno en Puerta de Piedra permanece sujeto a un juicio: EGC

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento trabaja en liquidar contratos para garantizar certeza jurídica y transparencia en la subasta.

Fundadores presenta daños estructurales, asegura Gallardo
Fundadores presenta daños estructurales, asegura Gallardo

"Fundadores presenta daños estructurales", asegura Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

Fue la razón por la que el gobierno estatal reubicó las trasmisiones del Mundial al Estadio Libertad, señaló

Mantiene Villa de Pozos proceso de transferencia de bienes
Mantiene Villa de Pozos proceso de transferencia de bienes

Mantiene Villa de Pozos proceso de transferencia de bienes

SLP

Samuel Moreno

La concejal presidenta Patricia Aradillas destacó avances en la regularización de propiedades y la integración del patrimonio