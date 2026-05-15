En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar

Al inicio del julio próximo, se definirá si se recorta entre ocho a 10 días la conclusión formal del ciclo escolar 2025-2026 en San Luis Potosí, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Derivado de la reciente reunión nacional de secretarios de Educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP), acordó que la salida del clases será el próximo 15 de julio.

Precisó que el último día de junio, el personal docente entregará las calificaciones de los escolares a la plataforma nacional, por lo tanto, en dicha fecha concluye el período académico.

Explicó que, si bien la modificación aplicaría en escuelas de las zonas huasteca y altiplano, según el nivel de las altas temperaturas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona definirá si es factible para todo el estado.

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"Si se requiere así será o si el clima nos favorece, pues ya estaremos atendiendo a los alumnos que tienen un retraso, que, para eso sirven estos 15 días (de la primera quincena de julio)", enfatizó.

Expuso que el objetivo es cumplir con los 185 días de clases, cuyo cumplimiento puede variar por cuestiones climáticas de lluvias torrenciales, algún puente por días de asueto o altas temperaturas.