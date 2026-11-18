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En Los Silos, popular sector de Villa de Pozos, sus residentes afirman que ya han perdido la cuenta de cuántos años llevan sin un suministro regular de agua potable a través de la red pública. Esperar la llegada de las pipas para llenar aljibes, tambos, tinas o cualquier recipiente disponible forma ya parte de la rutina diaria de numerosas familias.

La situación no es exclusiva de esta zona. De acuerdo con reportes vecinales y autoridades municipales, alrededor de 15 colonias y fraccionamientos del municipio continúan enfrentando problemas de abasto, especialmente durante periodos de alta demanda o fallas en la infraestructura hidráulica.

Ante la irregularidad del servicio, muchas familias han desarrollado estrategias para enfrentar la escasez. Algunas almacenan agua en depósitos de gran capacidad; otras organizan sus actividades domésticas en función de los horarios en que llegan las pipas o comparten el líquido con vecinos cuando el suministro tarda más de lo habitual.

Vecinos de la calle Valle de las Recuas, en Los Silos, dijeron que una de las principales inconformidades es la escasa presencia de pipas operadas por Interapas, situación que obliga a numerosas familias a depender de los recorridos realizados por el gobierno de Villa de Pozos o incluso a contratar servicios particulares que ya cobran entre 300 y 500 pesos según los contenedores a llenar.

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