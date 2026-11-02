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En San Luis, 25 mil indígenas ya no hablan su lengua

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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En San Luis, 25 mil indígenas ya no hablan su lengua
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      San Luis Potosí perdió 25 mil 255 hablantes de lenguas indígenas entre 2010 y 2020, de acuerdo con las cifras del INEGI, citadas en una iniciativa de reforma a la Ley de Comunicación Social, presentada por la diputada Brisseire Sánchez López. 

      El proyecto plantea que la difusión institucional incluya el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, además del patrimonio histórico y cultural del estado.

      La legisladora propone modificar la fracción VI del artículo 8 de la ley, que actualmente establece como obligación "difundir las lenguas que se hablan en el estado, y el patrimonio histórico estatal". La nueva redacción incorporaría la promoción y valoración de la diversidad lingüística y cultural, así como la difusión del patrimonio en sus expresiones materiales e inmateriales.

      De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en San Luis Potosí había 231 mil 213 personas hablantes de lenguas indígenas, equivalentes al 8.6 por ciento de la población de tres años y más. La entidad ocupó el noveno lugar nacional en este indicador, por debajo de Oaxaca, con 31.2 por ciento; Chiapas, con 28.2 por ciento, y Yucatán, con 23.7 por ciento.

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