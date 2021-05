En semáforo verde, regresan a clases presenciales en escuelas privadas

Con 34 votos en contra y 11 a favor (sólo del PAN), el pleno del Congreso local rechazó la propuesta del diputado local del blanquiazul, Federico Döring Casar, para cambiar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre el cuestionario parlamentario que deberá responder la todavía directora del Metro, Florencia Serranía Soto, y agilizar los tiempos para hacerla comparecer.

Los cinco grupos y una asociación parlamentarios votaron en contra, dado que Döring Casar buscaba que no fueran 66 las preguntas, sino 132, que no dieran el plazo de 10 días para preparar el cuestionario, sino que éste fuera presentado ante el pleno el próximo jueves.

De igual forma, el panista pretendía que Serranía Soto fuera citada ocho días después de entregar el cuestionario, y no esperar los 60 días que establece el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad de México.

Sin embargo, el presidente de la Jucopo, Víctor Hugo Lobo Román, le recordó al panista que el tema fue ampliamente discutido por este organismo este lunes, "y el acuerdo no es lo que estamos proponiendo, sino que los grupos y la asociación parlamentarios, presenten en las próximas 48 horas sus preguntas", dijo.

Tal postura, generó el enojo de Döring Casar, quien le reclamó al perredista que "es inconcebible que a los diputados nos pida dos días para preparar las preguntas y decida otros 10 días para enviarlo a Florencia Serranía, quien tendrá 30 días para responder y el Congreso otros 30 días para decidir si fueron suficientes las respuestas de la funcionaria", reclamó el panista.

Ante ello, el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, le aclaró que en la propia Jucopo quedó aprobado que si hay inconformidad de las respuestas de la funcionaria al cuestionario parlamentario, "podremos citar para que nos lo aclare", pero el del blanquiazul externó su inconformidad.

Incluso, la presidenta de la Mesa Directiva, Patricia Báez Guerrero, le informó a su compañero de partido que el punto de acuerdo "sólo es un comunicado del acuerdo de la Jucopo, no tiene por qué votarlo el pleno", por lo que Döring Casar pidió entonces que sometiera a votar su propuesta, que fue rechazada.