En SLP, 37 casos de feminicidio desde 2023: SESNSP

En los últimos tres años y lo que va de 2026, en San Luis Potosí se han registrado al menos 37 casos de feminicidio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El año con mayor incidencia fue 2024, cuando se contabilizaron 15 feminicidios, cifra superior a los 12 casos reportados durante 2023. En contraste, durante 2025 la incidencia disminuyó a siete casos, mientras que en el presente 2026 ya suman tres carpetas de investigación abiertas por este delito apenas en los primeros meses del año.

Las estadísticas oficiales también muestran que las armas de fuego y armas blancas continúan siendo utilizadas en varios de estos crímenes. Durante 2024, cinco de los feminicidios fueron cometidos con arma de fuego y tres con arma blanca, mientras que otros cinco casos fueron perpetrados con distintos objetos o métodos no especificados por la autoridad.

En 2023, de los 12 feminicidios registrados, tres fueron cometidos con arma de fuego, uno con arma blanca y siete mediante otros elementos. Además, un caso quedó sin especificar en la estadística federal. Ese año, febrero y octubre concentraron la mayor cantidad de víctimas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Huérfanos por feminicidios, en el olvido: Gabriela López Admite diputada que autoridades ni siquiera saben cuántos hay

Para 2025, aunque hubo una reducción en el número total de casos, los datos reflejaron que la violencia continuó presente. De los siete feminicidios registrados, tres fueron cometidos con arma blanca y dos con arma de fuego, destacando enero y febrero como los meses con más incidencia.

En el caso de 2026, el reporte preliminar señala tres feminicidios, uno ocurrido en enero y dos más en febrero. Todos los casos fueron clasificados como cometidos con "otros elementos", sin que hasta el momento se precise públicamente el mecanismo utilizado.

A nivel regional, San Luis Potosí se mantiene por debajo de entidades como Guanajuato y Nuevo León, estados que históricamente registran cifras más elevadas de feminicidios debido a su densidad poblacional y niveles de violencia.

Sin embargo, la entidad potosina ha reportado números similares o incluso superiores en ciertos años respecto a estados vecinos como Zacatecas y Aguascalientes.