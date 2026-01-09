logo pulso
En Venezuela, se fue Maduro, no la represión: Delvalle Canelón

Periodista señala contradicción tras su caída

Por Nallely González

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
A
En Venezuela, se fue Maduro, no la represión: Delvalle Canelón

Mientras que en el exterior se ve a la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, como el fin de la dictadura chavista, dentro del país sudamericano, la visión es distinta: no hubo cambios y la difícil situación del pueblo venezolano prevalece, señaló la periodista Delvalle Canelón.

La también secretaria general del Colegio de Periodistas de Venezuela expuso en entrevista con Pulso que la acción estadounidense del sábado tres de enero, que concluyó con la captura de las dos principales figuras del régimen no implicó, necesariamente, un cambio.

"Se esperaba que esta fuera definitivamente la salida de esta gente del poder", indicó la periodista al referirse al grupo cercano del presidente Maduro.

Sin embargo, la periodista indicó, la expectativa se diluyó rápidamente y ahora, indicó el miedo está regresando.

"Nadie ha salido a celebrar porque ellos siguen teniendo el control de todo: los militares, los colectivos armados que recorren las calles en camiones y motos, con armas largas, amedrentando a la gente para que se quede en sus casas", indicó la periodista.

Lo que no se puede ocultar, indicó, es que la mayoría del pueblo venezolano prioriza la posibilidad de liberarse del régimen chavista sobre el decomiso de la riqueza petrolera por parte del gobierno de Donald Trump. "Que Estados Unidos se lleve lo que quiera, pero que los saque definitivamente", indicó en referencia a los funcionarios del régimen de Maduro.

