EN VIVO | Suma SLP un nuevo caso de coronavirus; la cifra asciende a 48

San Luis Potosí suma un nuevo caso de coronavirus, por lo que la cifra hasta este viernes asciende a 42.

Asimismo, la cifra de decesos se mantiene en cuatro.

El nuevo caso confirmado es de un hombre de entre 45 y 49 años de edad, cuya familia reside en San Luis Potosí y pasó varias semanas en la Ciudad de México.

Se informó que una vez superados los síntomas, cada uno de los pacientes deberá pasar 15 días con aislamiento estricto y 15 más con distanciamiento social, debido a que algunas personas persisten con el virus días después de haber concluido la enfermedad.

Asimismo, se dio a conocer que en la entidad, de los 48 casos confirmados, tres personas han registrado conjuntivitis.

Respecto al personal de salud, hay en seguimiento a 39 personas en San Luis Potosí.

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel recordó que se está entrando a una fase más crítica, en la que se estará multiplicando el número de casos.

Recalcó que sería a finales de abril cuando se registre un alza mayor en el número de casos. Hasta el momento se tienen confirmados cinco casos de contagio local.

Respecto al autobús en el que viajó un enfermo de coronavirus, desde Estados Unidos hasta Ciudad Fernández, se tienen identificadas 27 personas como contactos de alto riesgo, entre las que se incluyen algunos familiares.

Rangel también se refirió a la donación de un túnel sanitizador al Hospital de Soledad. Sobre ese tema dijo que "bienvenida la ayuda, pero responsable, los túneles para personas no relacionadas con pacientes no tienen una utilidad e incluso pueden causar afectaciones en las vías respiratorias".

Respecto a la tasa de mortalidad, Rangel detalló que según la OMS, en México se prevé que alrededor del 7% de las personas con coronavirus fallezcan.

Al ser cuestionada sobre presuntos actos de discriminación contra una enfermera del Hospital Central que contrajo coronavirus y contra su familia, la secretaria de Salud advirtió que "nuestro personal no está exento de enfermarse y no podemos atacar a quien nos va a cuidad, vuelvo a hacer un llamado a que cuiden al personal de salud: estamos cuidando a tu familia y también somos humanos, no somos héroes, somos personas capacitadas que estudiamos para atenderte pero también nos enfermamos, nos cansamos, nos da hambre, he visto compañeros que han llorado cuando han perdido a un paciente, yo misma en mi práctica médica cuando perdí a pacientes también los sentí como si fueran de mi famila, somos personas que hoy nos toca estar al frente de esta epidemia, cuídenos, somos una sola familia que nos tenemos que cuidar y estamos aquí para apoyarnos".

Advirtió que "después de esta epidemia nada va a ser igual, hay miles de muertos en el mundo, hará miles de muertos en el país, se presentan ya defunciones en San Luis, nada va a ser igual, vamos a perder a seres queridos, habrá cicatrices en lasfamilias, tenemos que cambiar nuestro comportamiento, que esto sea una lección de vida, que no tengamos que establecer otra vez una campaña de lavado de manos, ni para concientizar en las comprar de pánico, que no sea otra vez una campaña de respecta a tu prójimo, cuida a tu familia, espero que estas lecciones que nos va a dejar esta pandemia nos ayuden a cambiar nuestro comportamiento, si estamos unidos podemos salir adelante".