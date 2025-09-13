logo pulso
EN VIVO: Sheinbaum ofrece informe en el CCSLP

Ante protestas de maestros prometió recursos para actualizar sus pagos

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 02:13 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrece este sábado su Informe de Gobierno tras un años de gestión en San Luis Potosí.

Ante un Centro de Convenciones lleno por militantes del PVEM y de Morena, la presidenta encabeza el evento "La Transformación Avanza".

Ante las protestas de integrantes del magisterio potosino, Sheinbaum Pardo señaló estar enterada de la problemática, sobre todo con las pensiones de los maestros de Telesecundarias y prometió recursos para actualizarles sus pagos.

Información en desarrollo... 

