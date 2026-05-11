Encargada de asilo logra suspensión condicional por maltrato
Diez adultos mayores fueron rescatados de la "Residencia Santa Sofía" tras denuncias de abusos
A cuatro días que se cumpla un año del maltrato desvelado en el asilo privado "Residencia Santa Sofía", ubicado en la calle Fray Diego de la Magdalena # 855, la responsable del establecimiento logró obtener una suspensión condicional del proceso penal.
Es decir, la imputada se comprometió a cumplir diversas medidas en favor de las víctimas para efecto de cumplirlas en un plazo determinado por el juez de Control, explicó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Derivado de la publicación periodística del 15 de mayo del 2025, donde se expuso el abuso que sufrían los asilados, la Coordinación Estatal de Protección Ciudadana (CEPC) y otras autoridades estatales rescataron a 10 personas adultas mayores.
La fiscal general describió que compareció Águeda N., propietaria del complejo de asistencia y el juez de Control le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones agravadas, sin embargo, alcanzó una suspensión condicional.
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"El lugar ya no (volvió a operar). Bueno, eso es una situación que ya no correspondería a la Fiscalía (determinar si puede volver a funcionar como centro o casa de retiro)", subrayó García Cázares.
En septiembre, comparecerá ante juez encargada de asilo Santa Sofía
Podría enfrentar varios delitos por maltrato a adultos mayores
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Rubén Pacheco
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