Enchúlame la Colonia se concentra en la capital

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

De 117 colonias de la zona metropolitana de San Luis Potosí atendidas como parte del programa Enchúlame la Colonia, la mayoría de las intervenciones se concentraron en la capital potosina.

Así lo aseveró Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC), quien consideró que las vialidades de la ciudad presentan daños severos con calles destrozadas, es decir, no solo con la proliferación

de baches.

Complementó que, en el sistema de drenaje se identificaron obstrucciones por la falta de mantenimiento. Aunque no les corresponde a la JEC, remitió a las áreas correspondientes quejas sobre desabasto de agua potable e inseguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"También estamos atendiendo ya 376 comunidades al interior del estado con Enchulando tu Comunidad, y pues bueno, seguimos trabajando en temas de bacheo, pintura, nuevos parques, áreas verdes en los 59 municipios", reportó.

El reporte del funcionario estatal se suma a lo declarado recientemente por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien informó que el Gobierno del Estado prevé realizar inversiones en materia de infraestructura en la capital potosina al cierre del 2026, sin embargo, todos los proyectos se realizarán sin la colaboración del ayuntamiento.

Externó que se confió en el trabajo anunciado por la alcaldía, sin embargo, proliferan baches y otros problemas sin resolverse, cuya responsabilidad le compete al gobierno municipal.

"No me voy a mover hasta recuperar la capital, y hasta que sus calles y colonias tengan agua y sus áreas recreativas, queden terminadas", manifestó ante la prensa.