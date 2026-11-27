Enseñan artesanías en la biblioteca de Pozos
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Ya con la temporada decembrina en puerta, la Biblioteca Municipal "Dr. Francisco de Asís Castro" de Villa de Pozos comenzó a ofertar cursos de manualidades que bien pueden convertirse en una fuente de ingresos para las personas que se decidan a participar, como el de alhajeros y portavelas moldeados en arcilla, que ya tiene inscripciones abiertas.
Bajo el nombre de "Navidad en Arcilla", el taller ofrecerá a niñas, niños y público de 10 años en adelante la oportunidad de elaborar piezas con diseños alusivos a la temporada, que además podrán ser personalizados por cada participante.
La actividad se desarrollará durante dos sábados en las instalaciones de la biblioteca municipal, en horario de las 3:00 de la tarde, aunque la fecha exacta de inicio y el costo de recuperación deberán consultarse directamente con
los organizadores.
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Además de promover la creatividad y las habilidades manuales, este tipo de cursos suele adquirir un valor especial durante las semanas previas a la Navidad, cuando artículos decorativos y regalos artesanales encuentran
una mayor demanda.
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