Enseñan reanimación cardiaca de emergencia

Carlos David Escobedo Uribe, presidente del Colegio Potosino de Cardiología y profesor de la Facultad de Medicina de la UASLP, en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora este 29 de septiembre, realizó en el parque Tangamanga II la Jornada de Capacitación dirigida al público potosino, en maniobras de reanimación cardiovascular. ?

La actividad que inició a las 8:00 de la mañana reunió a personas que acuden a realizar algún deporte y al personal que labora en el lugar, les mostraron que acciones tomar en caso de un paro cardiaco, y sobre las medidas que se deben de tomar para prevenir o atender enfermedades cardiovasculares, mediante un diagnóstico oportuno.?

"Es importante que la población en general tenga conocimiento sobre qué hacer en una situación de paro cardiaco, debido que más de un cincuenta por ciento ocurre afuera de un hospital". ?

Escobedo Uribe, recomendó en principio, mantener la calma, identificar si la persona que ha perdido el conocimiento responde o no a los estímulos externos, si no es así llamar al 911, checar el pulso de la persona en el cuello y si la persona no tiene pulso iniciar maniobras de reanimaciones que son presiones en el centro del tórax rápidas y fuertes con una frecuencia de 100 a 120 conversiones por minuto y esperar la llegada de los servicios de emergencia.

Al presentarse en una persona un paro cardíaco y no recibir maniobras de reanimación, el cien por ciento llega a fallecer. En cambio, cuando se inician de manera temprana las maniobras de reanimación, se presenta un cincuenta por ciento de probabilidad que la persona salga adelante, y más si se tiene a la mano un desfibrilador automático externo aparato que da una descarga, trata las arritmias y las personas que están en paro cardiaco. ?