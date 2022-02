Entre alarmas y misiles, el terror de una guerra

La llamada vía WhatsApp para la entrevista comenzó a las 11:30 horas (19:30 horas en Ucrania), pero dos minutos después debió cortarse por el anuncio de la alarma de ataque aéreo de las fuerzas militares rusas.



Desde Lviv, ciudad ubicada en la región oeste de Ucrania, la académica Oleksandra Kolavova relata para San Luis Hoy, su testimonio y el de su familia, desde el punto de conflicto que parece recrudecerse con el paso de los días.

Desde su concepción, el conflicto bélico inició en 2014 en Crimea, península que fue ocupada por Rusia, donde vivían dos de sus familiares. Su hermano salió expulsado de allí porque no quiso obtener la ciudadanía rusa, y aunque su madre se mantuvo residiendo algunos años, después migró. Ahora todos están refugiados en Lviv.

"La ocupación de Crimea ha sido muy terrible para mi familia y para muchas otras familias no solo ucranianas y de Crimea, sino también de los rusos que vivían ahí. Había muchos rusos que no querían aceptar la ciudadanía de Rusia, porque no es un modo bueno para hacerlo como los rusos han hecho", refiere.

La ciudadana narra que la mayoría de la población ucraniana habla el idioma ruso; en la época soviética todos debían hablarlo y la lengua de Ucrania casi fue prohibida, por lo cual se hicieron esfuerzos para evitar su desaparición, complementa.

Comenta que, si bien existían avisos o indicios de una invasión por parte del gobierno ruso, entre la ciudadanía no cabía la idea que se desarrollara un conflicto de esta magnitud, es decir, "una guerra verdadera".

Enfatiza que el primer día del ataque se escucharon a ciertas horas una serie de disparos simultáneos, primero en objetivos militares como campos, bases y aeropuertos, pero después atacaron hospitales, colegios y zonas habitacionales.

"Yo estaba durmiendo cuando la guerra comenzó a la 5 de la mañana. Rusia no avisó de que quería iniciar la guerra. Ha pasado como hizo la Alemania de Hitler en 1941, pasó de la misma manera, sin aviso comenzaron la guerra a 5 de mañana", lamenta.

Informa que ante el incremento de la guerra, en diferentes ciudades ucranianas ya no solo la milicia se encuentra en el campo, sino que la propia ciudadanía decidió salir a las calles para cerrar vialidades, lanzar piedras o atacar con bombas molotov a los rusos.

En contraste y aunque miles de personas, sobre todo mujeres con sus hijos y adultos mayores, intentan salir del país, en la actualidad es casi imposible abandonar su territorio por la densidad de compatriotas en las fronteras.

Como ejemplo, Kolavova equipara que los señalamientos del presidente ruso Vladimir Putin, consistentes en que Ucrania podría atacarlos, es como decir que El Salvador o Bolivia puedan atacar a Estados Unidos.

"En mi familia hemos podido comprar algunos medicamentos y algo de alimentos antes de que la guerra comenzara, la gente no estaba preparada moralmente para que pasara algo así: nadie lo esperaba. El Ejército de Rusia es mucho más grande y ni se compara. Nosotros por si solos no podemos defendernos. Estamos esperando que otros países nos ayuden", concluye.