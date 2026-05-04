Entregan camino rehabilitado en Aquismón

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó la rehabilitación del camino a San Pedro de las Anonas, en el municipio de Aquismón, de acuerdo con información difundida por el Gobierno del Estado.

La obra contempla la intervención de seis kilómetros con carpeta asfáltica, equivalentes a más de 30 mil metros cuadrados, además de señalamiento preventivo vertical y horizontal.

Según el comunicado oficial, también se realizaron trabajos de drenaje pluvial, cunetas y pintado de marcas lineales en el tramo rehabilitado.

Ricardo Gallardo Cardona

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El Gobierno estatal informó que la obra busca mejorar la movilidad entre comunidades de la región Huasteca y beneficiar a más de 11 mil habitantes.

Durante la gira, Gallardo Cardona también señaló que próximamente arrancará en Aquismón el programa de transporte público gratuito RedMetro, con unidades eléctricas, dirigido principalmente a estudiantes y trabajadores.