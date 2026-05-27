Entregarán apoyos al campo... si hay

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Mientras el campo potosino enfrenta pérdidas por sequía, aumento en los costos de producción y dificultades para sostener la actividad agropecuaria, el Gobierno del Estado anunció una nueva bolsa de subsidios para 2026 que contempla apoyos de hasta 100 mil pesos para tractores, adquisición de ganado y programas de repoblamiento bovino.

Acciones de la autoridad

Sin embargo, los incentivos oficiales serán asignados bajo el criterio de "primero en tiempo, primero en derecho" y además estará condicionado a la disponibilidad presupuestal.

Las reglas de operación publicadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) establecen cuatro programas prioritarios: maquinaria y equipamiento agropecuario, mejoramiento genético pecuario, paquetes de herramientas agrícolas y repoblamiento de hato bovino.

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Impacto en la comunidad

Entre los apoyos más elevados destaca el subsidio para tractores nuevos certificados, donde cada productor podrá acceder hasta a 100 mil pesos.

El esquema presentado también busca apuntalar la actividad ganadera en un contexto donde productores han reportado afectaciones por la falta de lluvias y el encarecimiento del alimento para animales.

Para sementales bovinos, ovinos y caprinos se autorizó un subsidio de hasta el 50% del costo, mientras que para material biológico apícola, como abejas reina y núcleos, el apoyo podrá alcanzar hasta 80%.

En el caso del repoblamiento de hato bovino, los incentivos llegarán hasta 65% para la adquisición de vaquillas reproductivas.