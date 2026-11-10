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Es limitado el acceso de atención médica en Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Es limitado el acceso de atención médica en Villa de Pozos
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      Aunque el proyecto para construir una nueva Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villa de Pozos dio un paso importante con la donación de un predio municipal, la población sigue dependiendo de la infraestructura médica ubicada en la capital potosina para atender sus necesidades de salud.

      Fue a principios de agosto de este año que el Concejo Municipal aprobó la donación de un terreno "de más de 12 mil metros cuadrados" localizado sobre la avenida José Hernández Guerra, cerca del cruce con Camino a Santa Rita, acción fundamental para brindar certeza jurídica al instituto y facilitar, en el corto plazo, el inicio de la obra.

      Mientras tanto, Pozos aún tiene opciones limitadas de atención médica: en la cabecera operan sólo siete consultorios particulares, de los cuales dos ofrecen servicios dentales y uno está enfocado en pediatría. Además, existe un laboratorio de análisis de imagen molecular y una pequeña clínica con servicios médicos básicos. 

      Cuando se requieren consultas especializadas, estudios más complejos o internamiento hospitalario, las familias poceñas deben trasladarse al municipio de la capital. Lo que implica costos adicionales para la población.

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      Derechohabientes consultados en la llamada "Clínica 50" comentaron que, dependiendo de la ubicación del servicio médico, los traslados pueden representar recorridos de entre 20 minutos y una hora o más, aparte de gastos por combustible, transporte público, taxi o servicios de plataforma digital.

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