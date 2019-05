Es tiempo de "destetar" al sur-sureste del país, dice "El Bronco"

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", afirmó que es tiempo de "destetar" al sur-sureste del país porque hay estados como Chiapas que tiene un presupuesto mucho mayor que el estado que gobierna, mientras sus ingresos propios "son casi igual a cero", y en cambio esta entidad es la segunda en generar más ingresos para la Federación.

Durante su participación en el Foro Internacional IMEF 2019, que durante dos días se realizará en esta ciudad, "El Bronco" llamó a las autoridades de todos los estados a luchar contra el centralismo y dijo que cuando un gobernante tiene la chequera en la mano se convierte en Santa Claus.

"Eso pasa con muchos gobiernos y gobernantes, no diré cuáles, dejo que ustedes se imaginen. Yo desde que decidí un secretario de finanzas, escogí uno que fuera codo, administrador", señaló Rodríguez Calderón.

Agregó que los gobernantes tienen que generar confianza, que se puede perder en una sola acción, y las economías se caen; pero eso difícilmente lo entenderá quien nunca ha tenido la responsabilidad de una empresa en su vida y sólo ha participado en el sector público.

"El Bronco" afirmó que el general Lázaro Cárdenas, atendiendo el espíritu de la frase "La tierra es de quien la trabaja, de Emiliano Zapata, expropió tierras para entregar a los campesinos, pero ni él ni Zapata repartieron sus haciendas.

Incluso, comentó, cuando el general Cárdenas preguntó a su secretario de Defensa, general Manuel Ávila Camacho, sobre el reparto agrario, le dijo que no estaba de acuerdo porque "nunca hay que tumbar al levantado, para levantar al caído".

Esa anécdota le sirvió de preámbulo para señalar que el sur y sureste del país no crecen porque los tesoreros le han dejado las chequeras a los gobernantes en turno, para que repartan entre la población dinero y apoyos, que les hace llegar la Federación.

"Chiapas tiene un presupuesto mucho mayor que Nuevo León y sus ingresos propios son casi cero, Nuevo León es el segundo estado con mayores ingresos propios, la carga fiscal que tienen los nuevoleoneses es mucho mayor que en el resto del país y siguen teniendo confianza porque siguen pagando impuestos", dijo "El Bronco".

"¿Por qué el norte del país tiene hoy la responsabilidad de remolcar al sur-sureste? Es tiempo ya de destetar al sur-sureste, y el norte tiene que seguir avanzando a pasos más agigantados.

"Ese es el reto, que el centro deje de existir, el centro es malo para cualquier cosa, tenemos que luchar contra el centro siempre todas las regiones del país. "El reto es si queremos ser el resto de otra parte, o queremos ser el todo de todas partes", dijo Rodríguez Calderón.

Refirió que le comentó al presidente Andrés Manuel López Obrador que le llevará más años de lo previsto concretar el Tren Maya, pues afirmó que su gobierno tiene más de tres años y no ha podido terminar la construcción del libramiento ferroviario de 43 kilómetros, por líos legales que se han presentado.

"La gente se apropia de los terrenos y pueden ir a un Oxxo a sacar un amparo, ahí los venden a 20 pesos", ironizó sobre la facilidad con la que se pueden defender los actos ilegales.

"Es una sinrazón en el tema financiero, hay nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero traslapado el amparo, estamos jodidos", apuntó.

Luego señaló que el país no avanzará financieramente si no cambiamos actitudes de gobernantes que se sienten absolutos. En cambio, expresó, Nuevo León es el único estado del país que no tiene un congreso palero, como el resto de entidades y el gobierno federal, por lo que al no tener un contrapeso, toman decisiones equivocadas.