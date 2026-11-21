Escuelas no deberán condicionar compras
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Las escuelas públicas y privadas de San Luis Potosí no deben condicionar la compra de uniformes y materiales educativos a marcas, establecimientos o proveedores determinados, plantea un Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.
La propuesta, promovida por el diputado Crisógono Pérez López, también busca que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (Sege) fomente la reutilización de uniformes, mochilas, libros y útiles escolares en buen estado, mediante donaciones entre estudiantes de educación básica y media superior.
Pérez López señaló que las familias con más de un hijo enfrentan mayores gastos al inicio del ciclo escolar y que la donación de materiales que ya no utilizan algunos estudiantes permitiría reducir esas erogaciones y facilitar que otros cuenten con los recursos necesarios para asistir a clases.
El planteamiento establece que madres y padres de familia puedan elegir entre distintas marcas y establecimientos comerciales, de acuerdo con sus posibilidades económicas, siempre que los productos cumplan con las características establecidas por cada institución educativa.
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El Punto de Acuerdo también propone impulsar alternativas educativas digitales para disminuir la generación de residuos. El dictamen será turnado al pleno del Congreso del Estado para su votación.
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