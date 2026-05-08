Escuelas privadas, sin instrucción de recortar calendario

Hasta ahora, a los colegios particulares no ha llegado instrucción alguna de romper el ciclo escolar con motivo del calor o del Mundial 2026. En los planteles privados no hay indicaciones para sacar a los niños de la escuela durante esa temporada.

Para el caso particular del Instituto Salesiano "Carlos Gómez", por llamadas e inquietudes de padres de familia, se les indica que hasta ahora la autoridad educativa no ha enviado alguna instrucción para recortar el calendario establecido para 2025-2026.

En el colegio Motolinía María Luisa Olanier, el personal que contesta las llamadas de los padres de familia también advierte que no hay indicaciones de alguna autoridad oficial.

En el caso del Instituto Potosino Marista, el personal de recepción de llamadas de inquietudes indicó que "supongo que sí" sería una obligación frenar el ciclo si es que la autoridad educativa lo ordena.

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