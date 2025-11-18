logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Eso es no tener madre": Gallardo revienta contra detenidos del caso Jorge Eduardo

Criticó a los tres acusados de robar un vehículo y ultimar al egresado de la UASLP

Por Martín Rodríguez

Noviembre 18, 2025 06:54 a.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona criticó con dureza a los tres jóvenes detenidos por el robo de un vehículo y el asesinato de su propietario, al afirmar que “eso es no tener madre” y que, por la gravedad del caso, no recuperarán su libertad.

Señaló que uno de los implicados tenía oportunidades reales, una barbería bien montada, becas y apoyos, además de un historial positivo. Aun así —dijo— decidió reunirse con otros para delinquir y terminar con la vida de un universitario (Jorge Eduardo Dávila). 

“Tenía buenos tenis, buena ropa, una peluquería que no cuesta tres pesos abrir… y todavía él y sus cómplices fueron y cometieron ese delito. Eso es no tener madre”, expresó.

Gallardo contrastó ese perfil con alguien que delinque por necesidad. “Si hubiera sido una persona que no se dedica a nada, que no tiene escuela, que es vagabundo, que quería dinero… tal vez su intención era llevarse un pan a la boca”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mandatario lamentó que “ese día se perdieron cuatro vidas”: la del joven universitario asesinado y la de los tres implicados que, aseguró, “echaron a perder su vida para siempre porque no van a salir de la cárcel”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno ve a la oposición en marcha de la Generación Z en SLP
Gobierno ve a la oposición en marcha de la Generación Z en SLP

Gobierno ve a la oposición en marcha de la "Generación Z" en SLP

SLP

Martín Rodríguez

El secretario general y el gobernador valoraron las manifestaciones del sábado

Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026
Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026

Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026

SLP

Martín Rodríguez

Planteó metas y desafíos para los próximos años en materia de infraestructura

Llega Frente Frío 14 con bajas temperaturas y riesgo de heladas en SLP
Llega Frente Frío 14 con bajas temperaturas y riesgo de heladas en SLP

Llega Frente Frío 14 con bajas temperaturas y riesgo de heladas en SLP

SLP

Redacción

Checa las recomendaciones esenciales de Protección Civil

Alistan desfile revolucionario con miles en calles este jueves
Alistan desfile revolucionario con miles en calles este jueves

Alistan desfile revolucionario con miles en calles este jueves

SLP

Redacción

La SEGE confirma el recorrido y los contingentes educativos