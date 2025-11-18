logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Eso es no tener madre": gobernador revienta contra jóvenes detenidos

Gallardo criticó a los tres acusados de robar un vehículo y matar al joven dueño.en las inmediaciones de la UASLP

Por Martín Rodríguez

Noviembre 18, 2025 06:54 a.m.
A
Gallardo arremete contra detenidos.

Gallardo arremete contra detenidos.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona criticó con dureza a los tres jóvenes detenidos por el robo de un vehículo y el asesinato de su propietario, al afirmar que "eso es no tener madre" y que, por la gravedad del caso, no recuperarán su libertad.

Señaló que uno de los implicados tenía oportunidades reales: una barbería bien montada, becas y apoyos, además de un historial positivo. Aun así —dijo— decidió reunirse con otros para delinquir y terminar con la vida de un universitario.

"Tenía buenos tenis, buena ropa, una peluquería que no cuesta tres pesos abrir... y todavía él y sus cómplices fueron y cometieron ese delito. Eso es no tener madre", expresó.

Gallardo contrastó ese perfil con alguien que delinque por necesidad:
"Si hubiera sido una persona que no se dedica a nada, que no tiene escuela, que es vagabundo, que quería dinero... tal vez su intención era llevarse un pan a la boca".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mandatario lamentó que "ese día se perdieron cuatro vidas": la del joven universitario asesinado y la de los tres implicados que, aseguró, "echaron a perder su vida para siempre porque no van a salir de la cárcel".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rehabilitarán carreteras en Altiplano y centro de SLP
Rehabilitarán carreteras en Altiplano y centro de SLP

Rehabilitarán carreteras en Altiplano y centro de SLP

SLP

Martín Rodríguez

Torres anuncia rehabilitaciones desde Salinas, Villa de Ramos y Santo Domingo hasta conectar con la 57.

Buen Fin dispara ventas en SLP; Concanaco coloca al estado entre los más activos
Buen Fin dispara ventas en SLP; Concanaco coloca al estado entre los más activos

Buen Fin dispara ventas en SLP; Concanaco coloca al estado entre los más activos

SLP

Martín Rodríguez

Concanaco reporta fuerte incremento en ventas y afluencia.

SCJN recibe notificación que anula juicio político contra Xavier Nava
SCJN recibe notificación que anula juicio político contra Xavier Nava

SCJN recibe notificación que anula juicio político contra Xavier Nava

SLP

Martín Rodríguez

El Congreso notificó que el proceso contra Nava fue improcedente.

"Eso es no tener madre": gobernador revienta contra jóvenes detenidos
"Eso es no tener madre": gobernador revienta contra jóvenes detenidos

"Eso es no tener madre": gobernador revienta contra jóvenes detenidos

SLP

Martín Rodríguez

Gallardo criticó a los tres acusados de robar un vehículo y matar al joven dueño.en las inmediaciones de la UASLP