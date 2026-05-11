Espera EGC anuncio oficial para saneamiento de presa San José

El alcalde Enrique Galindo Ceballos descartó que existan tintes políticos en el hecho de que el Ayuntamiento capitalino no haya sido incluido, hasta el momento, en el proyecto de saneamiento de la presa San José que impulsa la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con una inversión federal cercana a los 18 millones de pesos.

El edil aseguró que mantiene una postura abierta ante cualquier apoyo que pueda llegar por parte de otras instancias gubernamentales y afirmó que colaborará con el proyecto una vez que sea presentado oficialmente.

"Los que nos quieran ayudar, bienvenida la ayuda. Yo no tengo problemas. Si ellos tienen en su plan invertir recursos, bienvenida la ayuda", expresó.

Galindo Ceballos indicó que hasta ahora no conoce a detalle el proyecto anunciado para la presa San José, por lo que consideró que será el director de la Conagua quien deberá informar oficialmente sobre los alcances de la intervención.

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"No lo he buscado por eso, porque él no ha dicho nada y yo espero que pronto lo anuncien bien y van a tener mi colaboración y me ayudan sin mayor problema", comentó.

El presidente municipal también señaló que el Ayuntamiento mantiene avances previos en estudios relacionados con el saneamiento de la presa a través del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), particularmente en torno al comportamiento del lirio acuático presente en el embalse.

Explicó que, de acuerdo con investigadores del IPICYT, esta planta actualmente cumple una función ambiental importante al retener metales pesados contenidos en el agua, situación que obliga a analizar cuidadosamente cualquier estrategia de retiro.

"El problema no es quitarlo, sino qué vamos a hacer con él después y si lo queremos quitar todo, entonces hay que pensar en cómo vamos a retirar metales del agua", señaló.

Finalmente, reiteró que está dispuesto a escuchar y respaldar el proyecto federal una vez que sea confirmado oficialmente por la Conagua.