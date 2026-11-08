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Espera SGS 20% más de ventas por el Buen Fin

Por Flor Martínez

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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      Una expectativa de crecimiento de hasta 20 por ciento en la actividad comercial respecto al año anterior, se tiene para el Buen Fin en Soledad de Graciano Sánchez, periodo en el que establecimientos del sector comercio y servicios prevén contratar personal temporal para atender el incremento de clientes. 

      El director de Desarrollo Económico Hector Xavier Andrade Ovalle señaló que, en coordinación con la Canaco, se ha identificado que distintos negocios ya se preparan para esta temporada y para las ventas de fin de año, por lo que algunos han comenzado a incorporar trabajadores para reforzar sus áreas de atención. 

      Indicó que las expectativas también se mantienen para el sector empresarial, debido a la llegada de nuevas inversiones al municipio. Entre ellas mencionó una cadena nacional de restaurantes que abrirá una sucursal en la plaza citadina.

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