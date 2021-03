Estadio Azteca no abrirá sus puertas a los aficionados

Aunque algunos equipos anunciaron esta semana que abrirían sus inmuebles de cara a la Jornada 12 del Guardianes 2021 (Atlas, Santos) y otros como Rayados y Tigres esperan tomar la decisión tras la semana santa, la capital del país, la Ciudad de México sigue en semáforo naranja, por lo que los estadios, incluido el Coloso de Santa Úrsula no abrirán sus puertas a los aficionados.

Diez equipos han abierto o han anunciado que abrirán sus estadios en los próximos días, mientras que otros ocho aún siguen con sus estadios sin la presencia del público.

La Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Baja California y San Luis Potosí, son los estados en los que sus equipos mantienen sus juegos a puerta cerrada.

Por otro lado, Atlas, Santos y Pachuca tendrán aficionados en la Jornada 12 del Guardianes 2021, mientras que Rayados y Tigres, estarán a la espera de tomar una decisión después de la semana santa, aunque su intención es contar con aficionados para el clásico regio de la Jornada 16.

Lista de equipos:

América- SIN AFICIONADOS

Cruz Azul- SIN AFICIONADOS

Pumas- SIN AFICIONADOS

Chivas -Jornada 11 vs América

Atlas - Jornada 12 vs Xolos *

Pachuca- Jornada 12 vs Tigres *

Puebla- SIN AFICIONADOS

Querétaro- SIN AFICIONADOS

Atlético de San Luis- SIN AFICIONADOS

León- Jornada 11 vs Necaxa

Juárez- Jornada 9 vs Rayados

Xolos- SIN AFICIONADOS

Mazatlán- Jornada 1vs Necaxa

Tigres- Espera en abril

Rayados- Espera en abril

Santos- Jornada 12 vs León *

Toluca- SIN AFICIONADOS

Necaxa- Jornada 2 vs Atlético de San Luis

* Están por abrir sus estadios a los aficionados.