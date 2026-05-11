Estatal y federal, proyecto en presa San José: Badillo

El diputado local de Morena, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, aseguró que el proyecto de saneamiento de la presa San José ya fue aprobado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y contará con una inversión federal de entre 16 y 18 millones de pesos, luego de que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, afirmara desconocer la iniciativa.

En entrevista, el legislador consideró que probablemente Galindo aún no ha sido informado formalmente, debido a que la ejecución estará a cargo del Gobierno del Estado y la Federación.

Explicó que este proyecto surgió tras detectar la problemática ambiental y de contaminación que desde hace años afecta al embalse, el cual abastece aproximadamente al 16 por ciento de la población de la capital potosina.

Detalló que, tras realizar recorridos por la zona y sostener reuniones con autoridades locales y nacionales de la Conagua, se logró gestionar el recurso federal para iniciar con las labores de saneamiento.

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Badillo Moreno indicó que los trabajos contemplan una intervención integral para limpiar la presa San José y rehabilitar infraestructura hidráulica relacionada con el tratamiento del agua.

Precisó que inicialmente se dará mantenimiento al cárcamo principal, el ducto donde anteriormente se descargaban aguas residuales provenientes de la comunidad de Escalerillas, además de intervenir la planta tratadora y la planta potabilizadora.

El diputado añadió que este saneamiento forma parte de una estrategia mayor vinculada a futuros proyectos hídricos federales para San Luis Potosí, entre ellos la eventual conexión entre la presa El Peaje y la presa San José.

"Primero tenemos que tener una presa limpia y saneada, porque después vendrá otro megaproyecto hídrico que incluso ya ha mencionado la presidenta de la República", comentó.

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Respecto a las declaraciones del alcalde Enrique Galindo, quien dijo desconocer el proyecto anunciado por Conagua, el legislador consideró que probablemente aún no ha sido informado formalmente, debido a que la ejecución estará a cargo del Gobierno del Estado y la Federación.