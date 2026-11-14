Estudiante vallense acudirá a encuentro de ciencia en Brasil
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una estudiante del Colegio de Bachilleres (Cobach) Plantel 06 de Ciudad Valles participará en un encuentro internacional de ciencia en Brasil, donde presentará una investigación enfocada en combatir al mosquito transmisor del dengue mediante el uso de extractos naturales de plantas.
Se trata de Isabel Perales Rodríguez, quien viajó este viernes a Natal, Brasil, acompañada de su asesor, Alfredo Marvan Paz, para participar en el encuentro MOCITEC ZN, programado del 16 al 20 de noviembre.
El proyecto que presentará, denominado "Kaxil, larvicida amigable con el ambiente", plantea una alternativa para combatir al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, mediante sustancias de origen vegetal que pueden actuar durante las primeras etapas de desarrollo del insecto.
no te pierdas estas noticias
FGE entrega informe anual a Congreso
Ana Paula Vázquez
García Cázares mostró disposición para comparecer ante legisladores tras entrega
Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral
Ana Paula Vázquez
El registro sin consentimiento de una mujer indígena impulsó las medidas
Auditorio inconcluso frena rehabilitación de "Plaza del Mariachi"
Rolando Morales
Permanece detenido por un conflicto legal que impide su demolición