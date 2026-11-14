Estudiante vallense acudirá a encuentro de ciencia en Brasil

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Una estudiante del Colegio de Bachilleres (Cobach) Plantel 06 de Ciudad Valles participará en un encuentro internacional de ciencia en Brasil, donde presentará una investigación enfocada en combatir al mosquito transmisor del dengue mediante el uso de extractos naturales de plantas.

Se trata de Isabel Perales Rodríguez, quien viajó este viernes a Natal, Brasil, acompañada de su asesor, Alfredo Marvan Paz, para participar en el encuentro MOCITEC ZN, programado del 16 al 20 de noviembre.

El proyecto que presentará, denominado "Kaxil, larvicida amigable con el ambiente", plantea una alternativa para combatir al mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, mediante sustancias de origen vegetal que pueden actuar durante las primeras etapas de desarrollo del insecto.