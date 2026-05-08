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Estudiantes conocen Sala Braille en biblioteca municipal

Alumnos de la primaria Carmen Serdán participaron en actividades de sensibilización sobre discapacidad visual.

Por Redacción

Mayo 08, 2026 12:25 p.m.
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Estudiantes conocen Sala Braille en biblioteca municipal

Estudiantes de la Escuela Primaria Profesora Carmen Serdán realizaron una visita guiada a la Biblioteca Municipal Nereo Rodríguez Barragán, donde participaron en actividades enfocadas a la sensibilización sobre la discapacidad visual.

Durante la jornada, los alumnos conocieron la Sala Braille, revisaron libros y revistas elaborados en este sistema de lectura, además de participar en una pausa activa y en la narración del cuento La Bruja Rechinadientes.

De acuerdo con el Sistema Educativo Municipal, la actividad tuvo como objetivo promover entre niñas y niños la empatía, la inclusión y el acceso igualitario a la cultura y la lectura.

El titular del área, Joel Ramírez Díaz, señaló que este tipo de actividades buscan que la población escolar conozca las condiciones que enfrentan las personas con discapacidad visual y fortalezca una cultura de respeto e inclusión.

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La visita forma parte de las acciones municipales orientadas a sensibilizar a estudiantes sobre la discapacidad y la diversidad.

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