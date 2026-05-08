Estudiantes conocen Sala Braille en biblioteca municipal
Alumnos de la primaria Carmen Serdán participaron en actividades de sensibilización sobre discapacidad visual.
Estudiantes de la Escuela Primaria Profesora Carmen Serdán realizaron una visita guiada a la Biblioteca Municipal Nereo Rodríguez Barragán, donde participaron en actividades enfocadas a la sensibilización sobre la discapacidad visual.
Durante la jornada, los alumnos conocieron la Sala Braille, revisaron libros y revistas elaborados en este sistema de lectura, además de participar en una pausa activa y en la narración del cuento La Bruja Rechinadientes.
De acuerdo con el Sistema Educativo Municipal, la actividad tuvo como objetivo promover entre niñas y niños la empatía, la inclusión y el acceso igualitario a la cultura y la lectura.
El titular del área, Joel Ramírez Díaz, señaló que este tipo de actividades buscan que la población escolar conozca las condiciones que enfrentan las personas con discapacidad visual y fortalezca una cultura de respeto e inclusión.
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La visita forma parte de las acciones municipales orientadas a sensibilizar a estudiantes sobre la discapacidad y la diversidad.
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