Estudiantes de Criminología expresan quejas contra docentes a Zermeño

De acuerdo con un escrito en poder de este medio, estudiantes de la Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho "Ponciano Arriaga Leija" de la UASLP solicitaron la intervención del rector Alejandro Zermeño Guerra ante inconformidades relacionadas con docentes de la carrera.

El documento, fechado el 6 de mayo y con sello de recibido del 7 de mayo, expresa respaldo a los doctores José Luis Carpio Domínguez y César Hernández Mier, a quienes los alumnos consideran "pilares fundamentales" en su formación académica.

En el mismo escrito, el alumnado solicita que las doctoras Elia Edith Argüelles Barrientos, Carla Monroy Ojeda y Xóchitl Guadalupe Rangel Romero sean reubicadas a otras sedes de trabajo dentro de la UASLP, fuera de la Licenciatura en Criminología.

Entre los señalamientos, el documento refiere "múltiples quejas" contra las docentes por presuntamente generar un ambiente hostil, desviar clases hacia temas ajenos al plan de estudios, ausencias en la impartición de materias, condicionamiento de calificaciones y problemas relacionados con trabajos de tesis.

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También se acusa que algunos alumnos habrían sido obligados a asistir a conferencias, seminarios y cursos con costos aproximados de 500 a 700 pesos, como condición para su evaluación.

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Los estudiantes pidieron a las autoridades universitarias actuar "con responsabilidad y congruencia", al considerar que cualquier decisión sobre el caso impacta directamente en su formación profesional.

Hasta el momento, no se conoce una postura pública de la UASLP sobre los señalamientos contenidos en el escrito.