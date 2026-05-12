"Excedida", la propuesta de asegurar autos en zona de parquímetros: EGC
Explicó que los espacios públicos no pueden compararse con estacionamientos privados para asumir responsabilidades
El alcalde Enrique Galindo Ceballos consideró "excedida" la iniciativa presentada por la diputada Sara Rocha Medina, mediante la cual se busca obligar a los municipios que cuentan con sistemas de parquímetros a contratar pólizas de seguro para cubrir robos o daños a vehículos de los usuarios.
Aunque reconoció no conocer a detalle el contenido de la propuesta legislativa, el edil capitalino señaló que este tipo de medidas serían complicadas de aplicar debido a que los espacios de estacionamiento en vía pública no pueden compararse con un estacionamiento privado.
"Yo creo que está un poco excedida, no la conozco bien tampoco la verdad, te mentiría si te digo que domino la iniciativa", expresó.
Galindo Ceballos argumentó que el servicio de parquímetros se brinda sobre espacio público y no en un inmueble privado o cerrado, por lo que consideró prácticamente imposible asumir responsabilidades por daños o robos a vehículos.
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Causan reservas seguros para parquímetros
Alcaldía capitalina recibe con escepticismo iniciativa que obliga a contratar pólizas contra robo y accidentes para usuarios
Indicó que incluso en estacionamientos privados existen avisos donde se deslindan de responsabilidad ante incidentes, pese a tratarse de espacios confinados y exclusivos para estacionamiento.
"Imagínate en el espacio público, sería más complicado", comentó.
Finalmente el alcalde añadió que desconoce el origen o la intención específica de la propuesta presentada en el Congreso del Estado.
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