Exhortan a cumplir con el registro de recién nacidos
Luego que el año pasado el 3 por ciento de los nacimientos ingresados al Registro Civil del estado de San Luis Potosí, correspondieron a infantes nacidos en el 2019 y años anteriores, José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, valoró que no existe razón alguna para que ninguna persona recién nacida se quede sin identidad.
Exhortó a los padres y las madres de familia, acercarse a las oficinas del Registro Civil, sobre todo, a las localizadas en el interior del estado, a fin de que no se trasladen hasta la capital.
“Ahora ya tenemos varias oficinas. Ya son tres, una está en Charcas, otra más en Ciudad Valles y una más en Tamazunchale”, complementó.
En entrevista, el funcionario estatal consideró que la tramitación es sencilla para obtener el acta de nacimiento del o la infante, por lo tanto, no hay excusa para desatender dicha obligación.
Ejemplificó que en el Hospital del Niño y la Mujer existen módulos para que, en cuanto nazcan los infantes, las madres y los padres puedan registrarlos de inmediato y garantizar su derecho a la identidad.
“Ese es un tema social importantísimo para nosotros, darles identidad a las personas es algo de primerísima relevancia (...) para esta administración y por ello, como tú bien lo dices, se han colocado módulos en los hospitales públicos”, concluyó.
