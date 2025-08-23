logo pulso
Exigen disculpa pública a Gallardo por los comentarios de homofobia

Dichos del mandatario, no pueden considerarse como “mal chiste”: activistas

Por Adriana Ochoa

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Diversas colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ++ en el estado, manifestaron su rechazo a las recientes expresiones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a quien señalaron, por recurrir en un acto público, a bromas relacionadas con abuso sexual infantil, orientación sexual, edad y color de piel.

De acuerdo con las organizaciones, los dichos del mandatario, no pueden considerarse como un “mal chiste” o una “ocurrencia pasajera”, ya que representan violencia simbólica que minimiza delitos graves, reproduce estigmas y legitima la discriminación en un contexto donde la palabra de las autoridades, tiene un peso determinante en la vida pública.

