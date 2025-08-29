Exigen rescate de avenida Carranza

Se requerirán acciones del mismo tamaño del daño causado a la avenida Venustiano Carranza para restituir las condiciones en la que se encontraba antes de este escenario donde un mes sí y el otro también cierran locales comerciales, advirtió el empresario Alberto Narváez Arochi.

En entrevista, el empresario consideró que el daño que ha recibido el comercio en la céntrica avenida comercial capitalina es muy profundo y se requieren acciones profundas, pero también mencionó que buscarán de manera positiva lo que ya está comenzando, con respecto al mantenimiento de la avenida Carranza.

Añadió que tiene que acelerarse el proceso porque el tiempo se los va comiendo y las oportunidades comerciales se van perdiendo.

Narváez Arochi agregó que "se requiere una reingeniería para la seguridad pública, trabajar sobre la movilidad y los incentivos fiscales para los comerciantes que", consideró el empresario, "ya sufrieron un daño permanente".

El entrevistado dijo que en el caso particular del Impuesto Predial, está abierta la promesa de la aplicación para la Ley de Ingresos 2026, con un descuento para quienes sufrieron la desocupación o cierre de sus locales.

El empresario expresó que el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos les anunció que en el ejercicio fiscal del año venidero habrá descuentos de manera específica para los negocios que resultaron afectados.

Los comerciantes de esa avenida de la ciudad se han quejado anteriormente, entre otras cosas, de las afectaciones que les ha generado la ciclovía.