Existen más de mil 400 pensionados del Municipio

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, tiene actualmente un padrón de 1 mil 423 beneficiarios directos de su sistema de pensiones, de acuerdo con el análisis estadístico elaborado por la Dirección de Recursos Humanos con corte a julio de 2026.

De ese total, 1 mil 140 corresponden a pensiones por jubilación o vejez, 259 por viudez y 24 por orfandad, según los datos incluidos en el acuerdo mediante el cual se creó la nueva Unidad Integral de Atención a las Personas Pensionadas.

La distribución por edades muestra que se trata principalmente de una población de adultos mayores. 473 personas, equivalentes al 33.3 por ciento del padrón, tienen entre 60 y 69 años, mientras que otras 346, el 24.3 por ciento, se encuentran entre los 70 y 79 años. En conjunto, el 57.6 por ciento de los pensionados se concentra entre los 60 y 79 años, mientras que 236 personas, el 16.6 por ciento, tienen 80 años o más.

El documento también identifica un grupo de 41 pensionados con edades de entre 90 y 99 años, además de 195 personas de 80 a 89 años. En el extremo más joven del padrón aparecen cuatro beneficiarios de entre 20 y 39 años y 31 de entre 40 y 49 años. De acuerdo con el propio análisis municipal, el 80.9 por ciento de las personas pensionadas se ubica entre los 50 y 79 años.

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La dimensión del padrón es uno de los argumentos utilizados por el Ayuntamiento para justificar la creación de una Unidad Integral de Atención a las Personas Pensionadas, debido a que actualmente los trámites relacionados con este sector se realizan a través de distintas áreas municipales. El acuerdo reconoce que esta dispersión puede generar duplicidad de funciones, tiempos prolongados de respuesta y dificultades adicionales para personas con limitaciones de movilidad o que enfrentan problemas para utilizar herramientas digitales.