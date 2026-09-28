Facilita el Ceepac eliminación de A.C.

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Por Samuel Moreno

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) modificó su reglamento para establecer un procedimiento simplificado de liquidación de las asociaciones civiles creadas para respaldar candidaturas independientes en San Luis Potosí, con el objetivo de agilizar su disolución una vez concluida su participación electoral, sin dejar de garantizar el pago de multas y el reintegro de recursos públicos.

      De acuerdo con el acuerdo CG/2026/AGO/31, publicado el 23 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado, las asociaciones podrán acceder a este mecanismo siempre que no tengan multas pendientes derivadas de procesos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no hayan adquirido con financiamiento público bienes considerados como activo fijo por un monto superior a 150 UMAs y no tengan remanentes pendientes de reintegrar a la Secretaría de Finanzas estatal.

      El procedimiento contempla revisiones específicas antes de autorizar la liquidación. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá informar, en un plazo máximo de 10 días hábiles, si existen adeudos pendientes, mientras que posteriormente la Unidad de Fiscalización tendrá otros 10 días hábiles para verificar que los pagos correspondan a las sanciones impuestas y que no existan recursos que deban ser devueltos al Gobierno del Estado.

      Una vez cumplidos estos requisitos, la asociación tendrá que ser notificada y contará con 10 días hábiles para realizar las manifestaciones que considere pertinentes y entregar el acta protocolizada correspondiente. La disolución podrá aprobarse mediante asamblea de sus integrantes o, en su caso, modificarse el objeto de la asociación, pero en ambos escenarios deberá formalizarse ante fedatario público.

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