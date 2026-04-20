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Facilitan circulación en Ricardo B. Anaya

Vecinos de la zona piden prohibir estacionarse en doble fila

Por Leonel Mora

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Facilitan circulación en Ricardo B. Anaya

La Guardia Civil de Villa de Pozos y su área de Vialidad y Movilidad aplicaron un dispositivo de agilización de tráfico en la avenida Ricardo B. Anaya, una de las rutas de mayor carga vehicular de este municipio, medida que generó opiniones favorables por parte de peatones y automovilistas.

El operativo se concentró en liberar los retornos y el camellón de automóviles estacionados y de puestos de comercio informal para así permitir un mejor flujo tanto de vehículos como de personas.

Residentes y comerciantes de la zona pidieron que también se combata el estacionamiento en doble fila, lo cual es una práctica recurrente en la avenida B. Anaya a causa de la gran concentración de negocios de todo tipo. Por desgracia, en el área no existen muchos espacios de estacionamiento o éstos son ocupados por puestos informales.

La Guardia Civil pidió a la población respetar las indicaciones del personal operativo presente en la zona, conducir con precaución y respetar el paso de peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía pública.

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