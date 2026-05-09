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Facultan a funcionarios para cancelar multas de tránsito

La secretaria general y el tesorero podrán eliminar hasta las de faltas graves

Por Rolando Morales

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
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Facultan a funcionarios para cancelar multas de tránsito

El Ayuntamiento capitalino publicó un acuerdo administrativo que permitirá a la Secretaría General y a la Tesorería Municipal autorizar descuentos de hasta el 100% en multas de tránsito durante el ejercicio fiscal 2026.

Acciones de la autoridad

La medida fue difundida en la Gaceta Municipal del 7 de mayo y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

El documento establece que la facultad originalmente corresponde al presidente municipal, en su carácter de autoridad fiscal, pero ahora podrá ser ejercida también por los titulares de ambas dependencias municipales.

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Detalles confirmados

El acuerdo señala que los descuentos podrán aplicarse incluso en infracciones consideradas graves, siempre que exista una causa justificada y el infractor presente una solicitud por escrito para acreditar que la sanción fue levantada de manera indebida.

El Ayuntamiento argumenta que la medida busca incentivar la regularización de adeudos, fomentar el cumplimiento voluntario y fortalecer la recaudación local. En el texto también se señala que las multas de tránsito representan aprovechamientos que contribuyen a la hacienda pública municipal y a la obtención de participaciones federales.

El acuerdo retoma lo previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para 2026, aprobada por el Congreso del Estado, donde se contempla un descuento automático de 50% por pronto pago en los primeros 20 días hábiles posteriores a la infracción, excepto en las faltas graves.

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