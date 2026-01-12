Falaz, cobro diferenciado del Interapas

Aunque el aumento diferenciado de 3.8% a la tarifa de agua potable autorizado por el Congreso estatal al Interapas fue presentado como aplicable al servicio doméstico, en realidad sólo beneficia a una sola categoría de usuarios de ese tipo, los que pagan cuota fija del sector popular. En contraste, los que pagan esa tarifa en viviendas económicas y residenciales y todos los consumidores que pagan servicio medido, es decir, la gran mayoría de usuarios domésticos, pagarán una tarifa 6.6% más alta que la del año pasado.

Lo anterior se deriva de una comparación de las publicaciones de la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua Potable de Interapas para 2025 y para este año.

A principios de diciembre, su Junta Directiva aprobó la Ley de Cuotas. Se informó que no presentaría incrementos, sino que se ajustaría a la inflación, pero no se precisaron porcentajes.

En diciembre, cuando la iniciativa pasó al Congreso, la Comisión del Agua indicó que "se mantendrá la propuesta (sin precisar si ésta venía del Interapas) de un 3.8% para uso doméstico y del 6.6% para industrial, comercial y público".

El 15 de diciembre, la propuesta fue aprobada por el Pleno legislativo, sin que se especificara el alcance de la tarifa para el servicio doméstico.

El Interapas tiene dos tipos de tarifas, la de cuota fija, que paga alrededor del 30 por ciento de usuarios, y el servicio medido, que concentra el 70%.

Al comparar los valores del año pasado y de este, se detectó que la cuota fija para el sector popular de los usuarios del Interapas pasaría de 174.76 pesos a 181.33 pesos, es decir, 6.57 pesos más equivalentes a 3.76%.

Es el único tipo de usuario que tendrá ese ajuste. El resto de los usuarios de cuota fija de los sectores económico y residencial pagará un alza de 6.6%

Igual pasa con el resto de los usuarios domésticos que pagan el servicio medido. Esto los iguala con los usuarios comerciales, industriales y las instituciones públicas, que tendrán un incremento igual.

Es decir, el ajuste de este año fue un alza generalizada de 6.6% para la gran mayoría de los usuarios del Interapas.