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Falla en pozo deja sin agua a Hogares Ferrocarrileros y otras colonias

Interapas prevé reinstalar bomba del pozo Hogares Ferrocarrileros II esta semana para restablecer servicio.

Por Flor Martínez

Mayo 20, 2026 02:31 p.m.
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Falla en pozo deja sin agua a Hogares Ferrocarrileros y otras colonias

Habitantes de las colonias Hogares Ferrocarrileros 1 y 2, San Antonio y Privada Santa Clara denunciaron que desde hace más de 11 días no cuentan con el suministro de agua potable, luego de la falla registrada en el pozo Hogares Ferrocarrileros II desde el pasado 8 de mayo.

Los afectados señalaron que, pese al tiempo sin el servicio, el organismo operador Interapas no había informado inicialmente sobre una fecha concreta para restablecer el servicio, situación que ha impactado a miles de familias de ese sector tras la suspensión.

Los usuarios reprocharon que, además de que muchas viviendas no tienen el servicio regular del agua, continúan recibiendo recibos con cobros elevados a pesar de no contar con agua en sus viviendas.

Es el caso de una vecina de Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, quien reportó haber recibido un recibo superior a los 22 mil pesos, pese a que aseguró no cuenta con servicio desde hace cuatro años.

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Algunos de los afectados compartieron cómo dentro de sus hogares tienen botes, cubetas y tinacos vacíos por la falta del líquido, mientras que algunos tienen que comprar agua a particulares que en ocasiones la venden a costos elevados.

En respuesta, el Interapas informó que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación del equipo de bombeo del pozo Hogares Ferrocarrileros II, luego de la falla electromecánica que afectó su funcionamiento y provocó la interrupción del servicio en la zona.

El organismo detalló que la bomba fue retirada para su reparación y se prevé que sea entregada entre miércoles y jueves de esta semana, por lo que su reinstalación podría concretarse a más tardar el próximo viernes.

Asimismo, indicó que personal técnico mantiene supervisión permanente de los trabajos con el objetivo de reincorporar el pozo a la red de distribución y restablecer gradualmente el suministro de agua en las colonias afectadas.

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