Falta de anuencia vecinal impide apertura de Beat
Dice el Ayto. que el establecimiento no reunía los requisitos de operación
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La falta de una anuencia vecinal favorable mantiene en conflicto el trámite de licencia de funcionamiento del establecimiento Beat, cuyas propietarias denunciaron públicamente que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, rechazó su documentación sin explicarles los motivos. Al respecto, la secretaria general del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre, confirmó que el negocio, operaba inicialmente sin licencia y que recibió un permiso provisional mientras reunía los requisitos para regularizarse.
La funcionaria explicó que dicha licencia, provisional venció entre el 26 y 28 de octubre, periodo en el que las propietarias continuaron integrando la documentación solicitada. Sin embargo, señaló que el expediente presentó una controversia relacionada con la anuencia vecinal, requisito establecido en el Reglamento de Actividades Comerciales para obtener el permiso definitivo.
Rodríguez Aguirre indicó que las propietarias recurrieron a un amparo al considerar que sus derechos habían sido afectados, pero el juez no les concedió la protección solicitada y según la secretaria general, se pidió la cancelación del establecimiento. El asunto permanece en un procedimiento legal que, sostuvo, las autoridades municipales deben respetar.
El conflicto también involucra versiones encontradas sobre la consulta vecinal. Mientras las propietarias aseguran haber reunido 30 firmas favorables de un total de 34 habitantes dentro del radio de 100 metros, también señalaron que una persona vinculada al Ayuntamiento, habría intervenido para impedirles obtener la licencia. La secretaria general rechazó que la anuencia dependa de una sola persona y explicó que el procedimiento corresponde a las autoridades de Comercio.
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