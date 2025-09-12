logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles en el centro: AMHM

Representante del sector, explicó que el 80% de los visitantes llegan a la ciudad por carretera

Por Samuel Moreno

Septiembre 12, 2025 01:30 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

La falta de espacios de estacionamientos en la avenida Carranza y sus alrededores se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la operación de hoteles ubicados en esta zona de la capital, reconoció Iván Chávez Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) en San Luis Potosí. 

El líder explicó que el 80% de los visitantes quienes llegan a la entidad potosina lo hacen por carretera, lo que coloca a los estacionamientos como una de las primeras necesidades que enfrentan los turistas al arribar a la ciudad.

Sumado a ello, Chávez Sandoval resaltó a la avenida Carranza como uno de los corredores más emblemáticos y concurridos de la capital, sin embargo, atraviesa desde hace tiempo un proceso de cambio urbano que ha provocado el cierre de locales comerciales e impactado al sector hotelero de la zona.

Entre las principales preocupaciones, mencionó los altos costos de mantener una renta y la reducción de cajones de estacionamiento derivada de la instalación de la ciclovía

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese sentido, el representante de los hoteleros en San Luis Potosí subrayó la necesidad de trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales y estatales para impulsar alternativas que permitan incrementar el número de espacios disponibles

Finalmente, reconoció de forma positiva las modificaciones urbanas aseguran en formar parte de la transformación de la ciudad, no obstante, insistió en que debe considerarse medidas de compensación que garanticen la competitividad del sector turístico. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles en el centro: AMHM
Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles en el centro: AMHM

Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles en el centro: AMHM

SLP

Samuel Moreno

Representante del sector, explicó que el 80% de los visitantes llegan a la ciudad por carretera

Espera Noroña acuerdo de Morena, PT y PVEM en SLP para 2027
Espera Noroña acuerdo de Morena, PT y PVEM en SLP para 2027

Espera Noroña acuerdo de Morena, PT y PVEM en SLP para 2027

SLP

Ana Paula Vázquez

El senador admitió que alcanzar la unidad entre partidos ha sido complicado en lo local

Apoya Torres Sánchez a Sara Rocha en Directiva de Congreso
Apoya Torres Sánchez a Sara Rocha en Directiva de Congreso

Apoya Torres Sánchez a Sara Rocha en Directiva de Congreso

SLP

Rubén Pacheco

Dijo que la priista conoce la operatividad legislativa, derivado de su experiencia

Ceepac administró mal sus recursos, dice García Vidal
Ceepac administró mal sus recursos, dice García Vidal

"Ceepac administró mal sus recursos", dice García Vidal

SLP

Rubén Pacheco

Utilizó las ministraciones para cubrir liquidaciones y otros gastos, asegura titular de Sefin