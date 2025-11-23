Falta de personal complica mantenimiento de los parques Tangamanga

Los parques Tangamanga I y II enfrentan un déficit de personal que complica el mantenimiento de instalaciones y el cuidado de la flora y fauna, informó el director general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt), Joaquín García Martínez.

El área operativa es la más afectada. García Martínez explicó que en los últimos años se han jubilado alrededor de 140 trabajadores, y aún no se han cubierto esos puestos. Actualmente, los parques cuentan con aproximadamente 320 empleados, entre operativos y guardaparques, responsables del mantenimiento y la atención de las especies que habitan los parques. "Se trata de rellenar esos espacios que hacen falta para el mantenimiento de cada una de las instalaciones que se encuentran en los parques Tangamanga", dijo.

El déficit de personal también impactaran en la creación del nuevo parque que se ubicará en Soledad de Graciano Sánchez, proyecto que requerirá más trabajadores. "Todos los parques necesitan más personal y, con esto, seguramente se cubrirán los espacios que hacen falta", señaló el director.

Aun con estas limitaciones, aseguró que los parques siguen implementando medidas de cuidado para la flora y fauna, como la aplicación de tierra vegetal para proteger áreas sensibles a heladas y la fumigación de árboles. García Martínez apuntó que estas acciones se realizan durante todo el año para mantener la salud de los animales y las especies vegetales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En total, en ambos parques se albergan alrededor de ochenta especies animales, y el personal existente continúa con la operación diaria del parque, aunque el déficit laboral sigue siendo un desafío para garantizar un mantenimiento óptimo de las instalaciones.