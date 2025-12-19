logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

FCN llama a tomar el Congreso

La organización propone acosar a diputados hasta que echen atrás su reforma electoral

Por Martín Rodríguez

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
FCN llama a tomar el Congreso

El Frente Cívico Nacional anunció medidas de resistencia civil que incluirán la toma del Congreso del Estado o en su caso la persecución de las sesiones plenarias, para impedir que los diputados sesionen hasta que se retracten de la reforma constitucional que prohíbe a varones y personas de la diversidad sexual buscar el cargo de gobernador en 2027.

A la movilización civil se sumará la Unión Nacional Sinarquista y con ella, otros movimientos sociales que ya se prestan a frenar la actividad del Congreso, de manera que de marcha atrás a una ley que consideraron con dedicatoria.

También sumarían una petición a los órganos jurisdiccionales para la destitución de los diputados por una vía constitucional y no por el procedimiento que juzgaron tramposo para retirar de su cargo a los servidores públicos de la alcaldía de Villa de Pozos, municipio donde técnicamente desaparecieron los poderes para así manejarlo a su antojo.

Rafael Hernández Covarrubias, presidente del organismo civil, explicó que espera que los diputados no salgan corriendo en la camioneta del escándalo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Añadió que si las camionetas rifadas son muy veloces, los ciudadanos son más veloces e inteligentes para fortalecer el estado de derecho, que es el que los necesita.

"Los diputados vendidos necesitan la reacción de la resistencia civil y por eso se convocará a tomar las instalaciones del Poder Legislativo, como medida de resistencia civil para la que la propia autoridad está obligando a llegar".

Recordó que la presidente de la república Claudia Sheinbaum Pardo mandó una señal en el sentido de que rechaza la entrada en vigor de esta disposición legal generada por diputados plurinominales y los que deberían ser los representantes por cada distrito, y ellos serán los responsables de cualquier situación que se dé.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Conflicto entre Partido Verde y Morena por Ley Gobernadora en San Luis Potosí
    Conflicto entre Partido Verde y Morena por Ley Gobernadora en San Luis Potosí

    Conflicto entre Partido Verde y Morena por "Ley Gobernadora" en San Luis Potosí

    SLP

    El Universal

    La aprobación de la Ley Gobernadora desencadena un debate sobre nepotismo político en México. ¿Qué posturas se enfrentan?

    Incendio en predio cercano al Centro Histórico
    Incendio en predio cercano al Centro Histórico

    Incendio en predio cercano al Centro Histórico

    SLP

    Redacción

    Policía Vial y Bomberos atienden siniestro en calles Coronel Espinosa y Pedro Moreno

    Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre
    Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre

    Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre

    SLP

    Redacción

    La Sefin operará 22 oficinas durante diciembre y habilita pagos digitales las 24 horas.

    Siguen analizando extensión de horario de cierre en antros
    Siguen analizando extensión de horario de cierre en antros

    Siguen analizando extensión de horario de cierre en antros

    SLP

    Samuel Moreno

    Esto, con motivo de los festejos decembrinos en la capital