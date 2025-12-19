FCN llama a tomar el Congreso

El Frente Cívico Nacional anunció medidas de resistencia civil que incluirán la toma del Congreso del Estado o en su caso la persecución de las sesiones plenarias, para impedir que los diputados sesionen hasta que se retracten de la reforma constitucional que prohíbe a varones y personas de la diversidad sexual buscar el cargo de gobernador en 2027.

A la movilización civil se sumará la Unión Nacional Sinarquista y con ella, otros movimientos sociales que ya se prestan a frenar la actividad del Congreso, de manera que de marcha atrás a una ley que consideraron con dedicatoria.

También sumarían una petición a los órganos jurisdiccionales para la destitución de los diputados por una vía constitucional y no por el procedimiento que juzgaron tramposo para retirar de su cargo a los servidores públicos de la alcaldía de Villa de Pozos, municipio donde técnicamente desaparecieron los poderes para así manejarlo a su antojo.

Rafael Hernández Covarrubias, presidente del organismo civil, explicó que espera que los diputados no salgan corriendo en la camioneta del escándalo.

Añadió que si las camionetas rifadas son muy veloces, los ciudadanos son más veloces e inteligentes para fortalecer el estado de derecho, que es el que los necesita.

"Los diputados vendidos necesitan la reacción de la resistencia civil y por eso se convocará a tomar las instalaciones del Poder Legislativo, como medida de resistencia civil para la que la propia autoridad está obligando a llegar".

Recordó que la presidente de la república Claudia Sheinbaum Pardo mandó una señal en el sentido de que rechaza la entrada en vigor de esta disposición legal generada por diputados plurinominales y los que deberían ser los representantes por cada distrito, y ellos serán los responsables de cualquier situación que se dé.