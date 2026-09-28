Federalización de personal de salud sigue en transición

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El IMSS-Bienestar tiene actualmente alrededor de mil 500 trabajadores contratados directamente por el organismo en San Luis Potosí, mientras que otro sector del personal continúa bajo la estructura de los Servicios de Salud estatales, informó el coordinador estatal, Daniel Acosta Díaz de León.

El funcionario explicó que, en el caso de los trabajadores que ya fueron federalizados, no se tienen problemas laborales generales, debido a que forman parte de la plantilla del IMSS-Bienestar. En contraste, precisó que los empleados que todavía dependen de los Servicios de Salud mantienen una relación laboral con el Gobierno del Estado.

La separación entre ambas estructuras forma parte del proceso de transferencia de servicios y personal al IMSS-Bienestar. El Diario Oficial de la Federación publicó en diciembre de 2025 un segundo convenio modificatorio entre la Federación y San Luis Potosí para establecer las condiciones de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos destinados a la atención de personas sin seguridad social.

De acuerdo con el propio IMSS-Bienestar, el organismo cuenta con condiciones generales de trabajo para su personal de base, registradas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje desde 2023, además de un catálogo de categorías y tabulador de sueldos para las plazas de base.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acosta Díaz de León señaló que, por ahora, la situación de los trabajadores que ya forman parte de la Federación se mantiene estable, mientras continúa el proceso mediante el cual se define la incorporación del personal que todavía permanece bajo la administración estatal.