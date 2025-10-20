FGE aún trabaja en identificación de posibles restos de Paul Jonathan

No se ha podido identificar si restos humanos encontrados recientemente pertenecen al activista estadounidense Paul Jonathan Brown, dado que no se ha contactado a familiares para cotejar los mismos, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Previo a comparecer ante la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, refirió que, al no tener contacto con algún familiar, la Fiscalía General del Estado (FGE) no puede realizar los exámenes de identificación para corroborar o descartar si se trata de él.

Torres Sánchez subrayó que la Fiscalía mantiene comunicación con el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, a fin de ubicar a parientes del norteamericano, reportado como desaparecido desde el pasado 20 de julio.

Dijo que independiente de ello, la carpeta de investigación se mantiene abierta por parte del Ministerio Público a cargo de la indagatoria, y con avances para localizar al residente norteamericano dedicado a cuidar perros en un refugio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pasado 11 de septiembre, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que no se tiene ninguna certeza que los recientes restos localizados en el municipio de Villa Juárez, correspondan al ciudadano estadounidense.