¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) firmó convenios de colaboración con el CONALEP, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 196, con el objetivo de facilitar que estudiantes próximos a concluir el bachillerato continúen sus estudios universitarios.

Los acuerdos se formalizaron durante el Foro de Vinculación y Liderazgo Educativo UPSLP 2026, donde las instituciones establecieron mecanismos de coordinación para acercar información sobre las alternativas de educación superior y orientar a los jóvenes en la elección de una carrera profesional.

Como parte de esta colaboración, la universidad presentó su oferta académica en las modalidades escolarizada y ejecutiva, además de plantear el fortalecimiento del trabajo entre las áreas de vinculación de los planteles participantes.

Los convenios buscan generar una mayor conexión entre la educación media superior y la universitaria, así como ampliar el conocimiento de las opciones de formación profesional disponibles para los estudiantes que están por egresar de preparatoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí