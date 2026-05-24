logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fiscalía niega persecución contra periodistas

Manuela García Cázares afirmó que no existen investigaciones ni mandamientos judiciales contra periodistas en San Luis Potosí.

Por Redacción

Mayo 24, 2026 04:04 p.m.
A
Fiscalía niega persecución contra periodistas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, rechazó que la institución a su cargo mantenga una persecución contra periodistas o contra el ejercicio de la libertad de expresión.

      La fiscal aseguró que la FGE investiga hechos denunciados con apariencia de delito sin distinción de profesión, actividad, creencia religiosa, sexo o edad de las personas presuntamente responsables.

      García Cázares respondió así a los señalamientos de organizaciones civiles que han advertido una presunta persecución contra periodistas, así como posibles violaciones al debido proceso en la reciente detención de tres personas por su presunta responsabilidad en delitos contra la dignidad humana.

      La fiscal también negó que exista influencia del Gobierno del Estado en las funciones de la Fiscalía. Puntualizó que la coordinación institucional con los tres poderes no compromete la autonomía jurídica ni operativa de la FGE.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con García Cázares, las actuaciones de la Fiscalía se sustentan en el Código de Procedimientos Penales del Estado y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

      LEA TAMBIÉN

      Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

      Reconocen preocupación en el gremio, pero afirman que no hay elementos para considerar que las detenciones estén ligadas al ejercicio periodístico

      Explicó que la institución encontró elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación y solicitar ante el Poder Judicial las medidas correspondientes. Precisó que corresponde a un juez determinar la procedencia de una orden de arresto o presentación, mientras que la Fiscalía actúa como representante jurídico de quien denuncia.

      Por ello, pidió no malinterpretar a la institución como un ente inquisidor o sancionador.

      Finalmente, García Cázares afirmó que no hay investigaciones ni mandamientos judiciales relacionados con personas dedicadas al periodismo en San Luis Potosí. Sobre los señalamientos de presunta incomunicación de las personas detenidas, aseguró que la Fiscalía actuó conforme a la ley y respetando el debido proceso, por lo que cualquier afirmación en sentido contrario deberá ser acreditada por quien la sostenga.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fiscalía niega persecución contra periodistas
      Fiscalía niega persecución contra periodistas

      Fiscalía niega persecución contra periodistas

      SLP

      Redacción

      Manuela García Cázares afirmó que no existen investigaciones ni mandamientos judiciales contra periodistas en San Luis Potosí.

      Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027
      Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027

      Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027

      SLP

      El Universal

      Documentación oficial, como libros blancos, debe estar resguardada para constatar acciones gubernamentales.

      Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo
      Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

      Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

      SLP

      Redacción

      Reconocen preocupación en el gremio, pero afirman que no hay elementos para considerar que las detenciones estén ligadas al ejercicio periodístico

      Preocupa al gremio periodístico detención ligada a "Ley Serrano"
      Preocupa al gremio periodístico detención ligada a "Ley Serrano"

      Preocupa al gremio periodístico detención ligada a "Ley Serrano"

      SLP

      Rubén Pacheco

      El Mecanismo Estatal de Protección evaluó que la detención no ocurrió en contexto periodístico y vigila posibles limitaciones.